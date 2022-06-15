«الصحة» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن وفيات كورونا: نسب غير مسبوقة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مصر تسجل أقل معدلات وفيات بنسب غير مسبوقة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، إذ أن تلك الحالات كانت لكبار السن وأصحاب أمراض مزمنة و99% منهم غير حاصلين علي لقاح كورونا.

وتابع «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه لا زال الفيروس موجودا بالبلاد، ويحب إتباع الإجراءات الاحترازية لتقليل انتشاره بصورة نهائية.

شروط دخول مصر للقادمين من الخارج

وأوضح المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان شروط دخول مصر ما زالت كما هي، إذ حدث فيها تغيرات بسيطة للغاية وهي إضافة شريطة الحصول علي شهادة «بي سي أر» أو الحصول علي شهادة تطعيم لقاح كورونا اي كان منهم مقبولة لدخول مصر.

إعادة تصنيف جائحة فيروس كورونا

وأضاف أن تصنيف جائحة فيروس كورونا يكون من خلال منظمة الصحة العالمية، إذ أنه مرهون بتطعيم 70% من المواطنين وتقليل معدلات الوفيات من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي، مؤكدا ان التوزيع غير العادل للقاحات كورونا في بعض الدول سيؤجل إعلان المنظمة لتصنيف الجائحة الجديد.

وأكد «عبدالغفار» حرص الدولة المصرية علي تطعيم الفئات المستهدفة من المواطنين بالجرعتين والتنشيطية من لقاح كورونا لتعزيز مناعة الجسم ضد الفيروس أو تحسبا لأي متحور من المتحورات، مشيرا إلي أن المتحورات التي تظهر للفيروس هي ضعيفة علي خلاف ما ظهرت في بداية الموجات الأولي.