عادل الفار: أخدت برشام صراصير ودخلت في غيبوبة (فيديو)

كشف المونولوجست عادل الفار، عن أنّه قرر عدم تعاطي أي مواد مخدرة، خاصة بعد الأزمة الصحية التي ألمّت به قبل عدّة أشهر، واستدعت حجزه في العناية المركزة، بعد إصابته بغيبوبة كادت أن تودي بحياته.

عادل الفار: اتحسنت بعد ما كنت بودع الحياة

وعن تطورات حالته الصحية في الوقت الراهن، قال الفار في تصريحات لـ«تليفزيون الوطن»: «الحمد لله أنا بتحسن، كنت خلاص بودع الحياة، وبفضل دعوات الناس والمعجبين والمحبين، الحمدلله صحتي بدأت تتحسن، وبفضل الأطباء اللي تولوا رعايتي ووصفوا العلاج المناسب بقيت أفضل كتير».

وفي سؤال حوال تعاطيه المخدرات وإدمانه بعد أزمته الصحية الأخيرة، أوضح عادل الفار: «مكسوف أتكلم، لكن الحكاية صديق قال لي هديك بقى حاجة تخليك إيه وتد، قولتله والله أنا نفسي أبقى وتد، رغم إنّي معرفش معناها إيه؟، راح ناولني برشامة، أخدتها وفجأة لقيت نفسي إيه بقى، الحيوانات بتدور حواليا، وتخيلت حاجات غريبة جدًا».

عادل الفار: سامحت صاحبي بعد خروجي من المستشفى

واستطرد عادل الفار: «قعدت يومين بعدها في المستشفى لغاية ما التأثير السيئ ده راح، عرفت بعد كده إنّي أخدت برشام صراصير بيخلي الواحد يحصله هلاوس، واللي شجعني أخد البرشامة دي، إنه قالي هديك حاجة تخليك حلو، لكن طلعت برشامة، من ساعتها بطلت أخد حاجة معرفهاش».

وبشأن موقفه تجاه صديقه بعد خروجه من المستشفى، قال «هعمل إيه؟ قالي أنا بهزر وقعدنا نضحك، وقال إن الموضوع كِبر معايا عشان مش متعود على كده، وسامحته وقولتله متعملش كده مع حد تاني».