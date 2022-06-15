مدبولي: الدولة مهتمة بزيادة السياحة الوافدة لدفع الاقتصاد الوطني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، لبحث جهود دفع قطاعي السياحة والطيران، ومتابعة حركة السياحة الوافدة.

زيادة السياحة الوافدة

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة المصرية بتبني الإجراءات الممكنة لزيادة السياحة الوافدة، ودفع قطاع السياحة الذي يعد رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات واعدة في هذا الصدد.

الترويج للمقاصد السياحية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ وزير السياحة والآثار، عرض خلال الاجتماع جهود الوزارة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، لجذب حركة السياحة العالمية، وتعويض تأثر اعداد السائحين من روسيا واوكرانيا نتيجة الأزمة الراهنة.

دعم قطاع السياحة

كما عرض وزير الطيران المدني جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المرفق والنهوض بمنشآته، بما يمثل داعما لقطاع السياحة بصورة مباشرة، حيث تناول استعدادات تشغيل مطار سفنكس الدولي قريبا، وجهود تطوير عدد آخر من المطارات، مثل مطارى شرم الشيخ وسانت كاترين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الاجتماع استعرض الاليات المقترحة من وزيري السياحة والطيران، لتسيير رحلات الطيران منخفض التكاليف، والعديد من الحوافز الأخرى، حيث اكد وزير الطيران، أنّه جرى مخاطبة مسؤولي شركات الطيران المتخصصة لتوفير طيران منخفض التكاليف، بعدد واف من الطائرات.