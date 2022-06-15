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عاجل .. رئيس الوزراء: احتياطي القمح والزيت والسكر يكفي 6 أشهر

سعر رغيف الخبز 5 قروش وتكلفته على الدولة حاليا 75 قرشا

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محمد مجدي
02:32 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تمتلك احتياطي استراتيجي من القمح يكفي للخبز المدعم للمواطنين لمدة 6 أشهر.

تكلفة رغيف الخبز

وأضاف مدبولي، في تصريحات له على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، أنّ سعر رغيف الخبز 5 قروش، وتكلفته على الدولة حاليا 75 قرشا.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وزيت الطعام والسكر وغيرها، تمتد إلى 6 أشهر.

توريد القمح

ووجّه مدبولي، الشكر للمزارع المصري على وطنيته، مطالبا المزارعين بالاستمرار في توريد القمح، لافتا إلى أنّ الزيادة في تكلفة القمح تبلغ 23 مليار جنيه تتحملها الدولة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.