عاجل .. رئيس الوزراء: احتياطي القمح والزيت والسكر يكفي 6 أشهر
سعر رغيف الخبز 5 قروش وتكلفته على الدولة حاليا 75 قرشا
كتب:
محمد مجدي
02:32 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تمتلك احتياطي استراتيجي من القمح يكفي للخبز المدعم للمواطنين لمدة 6 أشهر.
تكلفة رغيف الخبز
وأضاف مدبولي، في تصريحات له على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، أنّ سعر رغيف الخبز 5 قروش، وتكلفته على الدولة حاليا 75 قرشا.
الاحتياطي الاستراتيجي من السلع
وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وزيت الطعام والسكر وغيرها، تمتد إلى 6 أشهر.
توريد القمح
ووجّه مدبولي، الشكر للمزارع المصري على وطنيته، مطالبا المزارعين بالاستمرار في توريد القمح، لافتا إلى أنّ الزيادة في تكلفة القمح تبلغ 23 مليار جنيه تتحملها الدولة.