عاجل .. رئيس الوزراء: احتياطي القمح والزيت والسكر يكفي 6 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تمتلك احتياطي استراتيجي من القمح يكفي للخبز المدعم للمواطنين لمدة 6 أشهر.

تكلفة رغيف الخبز

وأضاف مدبولي، في تصريحات له على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، أنّ سعر رغيف الخبز 5 قروش، وتكلفته على الدولة حاليا 75 قرشا.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وزيت الطعام والسكر وغيرها، تمتد إلى 6 أشهر.

توريد القمح

ووجّه مدبولي، الشكر للمزارع المصري على وطنيته، مطالبا المزارعين بالاستمرار في توريد القمح، لافتا إلى أنّ الزيادة في تكلفة القمح تبلغ 23 مليار جنيه تتحملها الدولة.