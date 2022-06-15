افتتاح معرض المدينة المنورة للكتاب بمشاركة 300 ناشر غدا

تطلق هيئة الأدب والنشر والترجمة بالسعودية غدا الخميس، معرض المدينة المنورة للكتاب 2022، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى 25 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 300 ناشر، وتنظيم نحو 80 فعالية وأمسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان، أن المعرض يأتي تعزيزا لمكانة المدينة المنورة، التي تعد منارة فكرية ومركزا للإشعاع الثقافي على مر القرون، موضحا أن المعرض سيقدم رحلة متكاملة للقراء في قلب المدينة المنورة.

معرض المدينة المنورة للكتاب 2022

وأوضح علوان، أن المدينة المنورة تدشن عرسها الثقافي بحضور مئات دور النشر المحلية والعربية الدولية، علاوة على مشاركة مؤسسات وهيئات ثقافية وفكرية، مشيرا إلى أن المعرض سيكون باكورة معارض الكتاب في المملكة للعام الحالي، مستطردا: «تهدف هذه المعارض إلى زيادة الوعي وتشجيع انتشار المعرفة والكتاب، والإسهام في نهضة الأمم وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، والتي سيكون لها أثراً بليغاً في الارتقاء بجودة الحياة».

وبيَّن علوان، في بيان، أن معرض المدينة المنورة للكتاب يصافح زواره ببرنامج ثقافي ثري يتضمن أكثر من 80 فعالية، بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، حيث يشارك المثقفون والمؤرخون والأدباء في جلسات حوارية وندوات وأمسيات شعرية وورش عمل، بالإضافة إلى عرض مسرحي، ويقدمون طيلة 10 أيام فعاليات متنوعة في حقول الفكر والعلم والثقافة والأدب.

وأعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة في 26 أبريل الماضي فتح باب التسجيل لمعرض المدينة المنورة للكتاب الذي سيقام خلال الفترة من 16 إلى 25 يونيو، ودعت دور النشر المحلية والعربية الدولية الراغبة في المشاركة بالمعرض، إلى المبادرة بالتسجيل.

إبراز الدور الثقافي والتنويري للمدينة المنورة

وهدفت الهيئة لمشاركة دور النشر المحلية والعربية والدولية في المعرض، لتقديم نسخة مميزة منه لمحبي الكتاب وعشاق القراءة في المدينة المنورة.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، إلى أن برنامج المعرض حرص على إبراز الدور الثقافي والتنويري للمدينة المنورة، ويشكل فرصة مثالية للتعريف بتاريخ المدينة المنورة، وتراثها، وآثارها، وثقافتها، وفنونها، وروادها، وقراءة فكرية في دورها الجوهري في انتشار الإسلام في أصقاع المعمورة.

ويشكل معرض المدينة المنورة للكتاب، منصةً لدور النشر لعرض نتاجها في الحقول المعرفية كافة، إذ يفتح أبوابه يومياً طيلة فترة انعقاده من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 11 مساءً.