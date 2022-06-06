«مصايف الإسكندرية»: تجديد بوابات 5 شواطئ ضمن مشروع الهوية البصرية 

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، تجديد بوابات 5 شواطئ كبرى لتتماشى مع مشروع الهوية البصرية، حيث يتم في الوقت الجاري متابعة البوابات الخاصة بشواطئ القطاع الشرقي، والتي تشهد تجديد 7 بوابات بشاطئ ادوارد الخراط، و4 بوابات بشاطئ سيدي بشر المميز، وبوابات شاطئ طاحونة المندرة، وشاطئ الإسكندر الخدمة، وشاطئ رأس التين المميز، ومطابقتها بالتصميم الجديد الخاص بمشروع الهوية البصرية لتظهر بالنهاية بوابات شواطئ الإسكندرية موحدة التصميم واللون.

يأتي ذلك ضمن المتابعة اليومية لأعمال صيانة البوابات بجميع شواطئ القطاع الشرقي ومطابقتها بالشكل المحدد، طبقا لمشروع الهوية البصرية الذي يتم تنفيذه على شواطئ الإسكندرية، إذ شملت شاطئ إدوارد الخراط، وعددا من الشواطئ بنطاق حى المنتزه أول، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق موسم صيف 2022.

هوية بصرية لشواطئ الإسكندرية

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بسرعة الانتهاء من توحيد كل بوابات الشواطئ، وعددها 61 شاطئا على مستوى المحافظة، خلال شهر فقط، وفقًا لمفردات ورموز المشروع.

أهداف مشروع الهوية البصرية في الإسكندرية

ويهدف المشروع إلى التطوير الحضري للإسكندرية باستخدام مجموعة من العناصر التي يتم تصميمها لتتماشي مع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، حيث سيتم توحيد شكل بوابات الشواطئ، ومواقف الأتوبيسات والبارجورات.

في سياق آخر، تابعت مصايف الإسكندرية، أعمال تسوية وغربلة الرمال بشاطئ الزهور بالعجمي وشاطئ باب البحر وسيد درويش المجاني بحي الجمرك، إضافة إلى متابعة نظافة مياه البحر من المخلفات والعوالق بجميع الشواطئ باستخدام الشباك، ومتابعة تواجد المنقذين والمسعفين، والتأكد من صيانة غرف الإسعاف ومواد وأدوات الإسعافات الاولية بالشواطئ.