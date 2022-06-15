رئيس جامعة سوهاج: اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة مدير عام إدارة

ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أعمال لجنة الأمانة الفنية للجنة العليا لاختيار القيادات بالجامعة، وأكد رئيس جامعة سوهاج، أنه سيجري اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة مدير عام لإدارات شؤون التعليم، الشؤون الطبية، العلاقات العلمية والثقافية، الدراسات العليا والبحوث، والمكتبات، في إطار استكمال الهيكل الإداري للجامعة.

المرشحون يقدمون السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية

وقدم المرشحون عروضاََ عن سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والتدرج الوظيفي، كما قامت اللجنة بالاستماع إلى الأهداف والخطوات الفعلية التي ينبغي تحقيقها لتطوير الأداء وتحسين جودة العمل بالجامعة.

وتتكون اللجنة من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب، و‏المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، وشوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، وعلي أحمد محمود مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج.

قوائم المرشحين لمنصب مدير عام إدارة

وتضم قائمة المرشحين لمنصب مدير عام إدارة شؤون التعليم بجامعة سوهاج، كلا من أيمن حسين عبدالكريم، محمد عباس أحمد، محمود السيد أبو اليزيد، وصابر محمد عطية الله، وقائمة المرشحين لمنصب مدير عام إدارة الشؤون الطبية تشمل محمد حلمي عمران، وأحمد الديب راشد، وفي منصب مدير عام إدارة العلاقات العلمية والثقافية تقدمت لبنى صابر مهران، وترشح علي محمد عبدالعزيز لإدارة الدراسات العليا والبحوث، وأخيراً تقدمت هيام عبدالعزيز فرج الله للترشح لإدارة المكتبات.