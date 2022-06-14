رئيس جامعة سوهاج يتفقد لجان الامتحانات ويستقبل طاقم التمريض بالورود

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أعمال الامتحانات في عدد من اللجان بكليتي التربية والحقوق، اليوم الثلاثاء، يرافقه كل من الدكتور خالد عمران، عميد كلية التربية، والدكتور رابح رتيب، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، والدكتور عماد صموئيل، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالباسط دياب، وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وصبري محمد، مدير عام رعاية الشباب، وذلك بالحرم الجامعي الجديد.

تزويد اللجان الامتحانية بوسائل راحة للطلاب

وأكد رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات له على هامش الجولة، أنه تم تزويد اللجان بوسائل الراحة للطلاب من تكييفات ومراوح ومياه مثلجة، لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة، مشيراً إلى حرصه على توزيع المياه بنفسه على الطلبة والطالبات، وأضاف أن الامتحانات تجري من خلال تطبيق إجراءات احترازية مشددة، لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تم مراعاة التباعد المكاني بين الطلاب، والتأكد من ارتداء الكمامة، وتوافر كميات كبيرة من المطهرات وأجهزة قياس الحرارة.

94 لجنة امتحانية بكلية التربية

وأوضح الدكتور خالد عمران، عميد كلية التربية، أنه يؤدي الامتحانات هذا العام 11284 طالباً وطالبة بجميع فرق كلية التربية، موضحاً أن الامتحانات بدأت 31 مايو الماضي، وتنتهي 7 يوليو المقبل، حيث تم تقسيم اللجان على فترتين صباحية من 9 إلى 12 ظهراً، ومسائية من1 إلى 4 عصراً، كما تم توزيع الطلاب على 94 لجنة، داخل 3 مقار امتحانية بمباني كليتي التربية والآداب، بالإضافة إلى مخيم الامتحانات أمام كلية التربية.

60 لجنة امتحانية بكلية الحقوق

ومن جانبه، لفت الدكتور رابح رتيب، عميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج، أن الامتحانات يؤديها 9554 طالباً وطاالبة بجميع الفرق بالكلية، وتم توزيعهم على 60 لجنة امتحانية، مشيراً إلى أن الامتحانات بدأت يوم 5 يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم 3 يوليو المقبل.

استقبال طاقم التمريض بالورود

من جانب آخر، استقبل رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، الدفعة الأولى من حكيمات الطاقم التمريضي المنتدب من مديرية الصحة، لاستلام عملهم بالمستشفى الجامعي الجديد، وذلك وسط أجواء احتفالية ترحيبية بالورود والشوكولاتة، لانضمامهم لأسرة العمل بالمستشفى، بحضور الدكتور مصطفى هريدي، مدير المستشفى الجامعي الجديد، وأمير نبيل، مدير الجهاز الإداري بالمستشفى، وسامية إبراهيم، مديرة إدارة التمريض بالمستشفى، ونجوى عبد الرازق، نائب مدير التمريض، وممثلي إدارة التمريض بمديرية الصحة، إسراء ماهر، ونهلة أشرف.