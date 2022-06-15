عاجل.. نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي الأربعاء المقبل

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأربعاء تأجيل نظر قضية فرض الحراسة على نقابة أطباء العلاج الطبيعي إلى يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022.

وتعود قضية فرض الحراسة على نقابة أطباء العلاج الطبيعي، بناءا على الدعوى القضائية التي أقامها كل من الدكتور علاء بلبع والدكتور محمد هيبة الدعوى رقم 560 لسنة 2022 مستعجل القاهرة بطلب فرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي.

وأقام كل من الدكتور علاء بلبع عميد كلية العلاج الطبيعي بالقاهرة سابقًا، والدكتور محمد هيبة عصو مجلس النقابة السابق، دعوى بطلب فرض الحراسة القضائية ضد نقابة العلاج الطبيعي، وذلك لمخالفة النقابة لمواد القانون رقم 209 لسنة 1994 بعدم إجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة في موعدها وانتهاء مدة المجلس الحالي للنقابة منذ عام 2016، إضافة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية بالنقابة، بحسب عريضة الدعوى.

دعوات وهمية متكررة لأكثر من مرة لإجراء الانتخابات لمجلس النقابة

وقال مقيما الدعوى القضائية، في أسباب دعواهما لفرض الحراسة القضائية على نقابة أطباء العلاج الطبيعي، هي الدعوات الوهمية المتكررة لأكثر من مرة لإجراء الانتخابات لمجلس النقابة، صدور أحكام قضائية بأن المجلس الحالي منتهية ولايته.

وأضافت صحيفة الدعوى: «صدور أمر من النائب العام بتشكيل لجنة من الكسب غير المشروع لبحث المخالفات المالية في النقابة».

تشكيل لجنة من الكسب غير المشروع لبحث المخالفات المالية بالنقابة

وحسب الدعوى، فإن أعضاء نقابة العلاج الطبيعي لديهم أمل كبير بالمحكمة في أن تنصف أبناء المهنة ضد بشأن صدور الحكم القضائي الصادر ضدهم، وأن يتمّ الدعوى في أقرب فرصة لإجراء انتخابات نزيهة لتعديل مسار النقابة والخروج من النفق المظلم الحالي.