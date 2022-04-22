نقابة العلاج الطبيعي تحيل عميد الكلية بجامعة كفر الشيخ للتحقيق: أهان الطلاب

قال الدكتور خاطر جاد، الأمين العام لنقابة العلاج الطبيعي، إنه تقرر الاستغناء عن خدمات الدكتور فايز فاروق إبراهيم فرج الشامي، أخصائي العلاج الطبيعي عن عضويته في مجلس إدارة النقابة الفرعية بكفر الشيخ، وإحالته إلى لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي فيما هـو مـنسوب إليه بناءً على الشكاوى المقدمة ضده.

التقليل من الطلاب عبر «السوشيال ميديا»

وكان «هاشتاج» انطلق خلال الأيام الماضية، للمطالبة بإقالة الدكتور فايز الشامي عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، والنظر في تجاوزاته.

وأضاف «جاد»، في بيان له، أنه من المتعارف عليه أن يكون الأستاذ الجامعي مثالًا يحتذى به، وقدوة رشيدة لأبنائه الطلاب، وهذا ما لم نجده في العميد، إذ إنه يهين الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقلل منهم، ويتعدى عليهم لفظيًا ويتطاول عليهم، واستخدم سياسة الترهيب والتخويف لأي طالب يحاول أن يتقدم بأي شكوى أو يبدي رأيه باحترام، فقط لأنه مخالف لرأيه، كما ورد في الشكاوى أنه يتعنت ضد الطلبة ويضطهدهم ويعاملهم معاملة لا تليق، ولا تصدر من أستاذ جامعي وعميد كلية، ووصل للنقابة العامة للعلاج الطبيعي الكثير من الشكاوى في هذا الشأن، فلم نعهد هذه السلوكيات والأخلاق في أستاذ جامعي وعميد كلية في آن واحد.

شكوى ضد عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ

وأوضح أن الشكاوى تضمنت عدة تجاوزات، وهي كالتالي:

1- شهادات تخرج طلبة الكلية تحتوي على خطأ جسيم في المجموع وفي التقدير العام، ومنقوصة البيانات والمعلومات، ما يؤثر على مصلحة الطالب، ويؤثر على حياته المهنية وعلى التكليف وفرص التعيين، وبناء عليه خرجت النقابة العامة للعلاج الطبيعي ببيان بعدم تسجيل وقيد خريجي الكلية، وطالبت فيه الجامعة بتصحيح الخطأ فأصدرت إدارة الجامعة بيانًا بسحب جميع الشهادات لتصحيح الخطأ، فهل يعقل أن تخرج شهادات بها أخطاء جسيمة في المجموع ومنقوصة البيانات؟

2- بناء على توجيهات فخامة الرئيس أمر بزيادة مكافأة طلبة الامتياز إلى 2000 جنيه شهريًا، و لكن في الحقيقة يعاني طلبة الامتياز من أن إدارة الجامعة تمنحهم مكافأة ٦٠٠ جنيه فقط؟ وبناء عليه خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي كافة الجهات المسؤولة، ولكن لم تمتثل إدارة الجامعة أو الكلية.

3- خرجت الشهادات الخاصة بالطلبة بخطأ فادح في المعدل التراكمي GPA، حيث جرى احتسابه خطأ وبشكل مخالف للائحة الكلية والجامعة، ما سوف يؤثر بالتأكيد على مستقبل الخريجين والطلبة وحياتهم المهنية.

4- تأخير تسليم شهادات التخرج والامتياز للخريجين، ما يؤثر على قيدهم وتسجيلهم في النقابة العامة وتعطيل مصالحهم.

5- إجبار الطلبة على شراء الكتب بمبالغ مالية مبالغ فيها، بالمخالفة لقوانين ولوائح الجامعات الحكومية المصرية.

6-عدم حصول الطلبة على مكافآت ومنح التفوق.

وأكد خاطر أنه تقرر إبلاغ الدكتور محمد أبـوالمكارم نقيـب النقابة الفرعيـة بكفر الشيخ بالقرارات للتنفيذ، كمـا تقرر إحالة الشكاوى إلى النيابة العامـة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الدكتور فايز فاروق ابراهيم فرج الشامي.