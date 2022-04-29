«أطباء العلاج الطبيعي» تحذر من «منتحل صفة أخصائي» بالنادي الأهلي

أصدرت نقابة أطباء العلاج الطبيعي بيانا أنه في ضوء الحرب على الدخلاء والأدعياء لمهنة العلاج الطبيعي، تحذر النقابة من التعامل مع المدعو أحمد محمد أحمد بكري.

بلاغ للنيابة العامة ضد بكري

وأكدت في بيان لها، أن المذكور يحمل بطاقة رقم قومي مسجل بها أخصائي علاج طبيعي بالنادي الأهلي المصري، وبالكشف عن المذكور في سجلات وزارة الصحة وسجلات النقابة العامة للعلاج الطبيعي تبين عدم وجود هذا الاسم، علما بأن المذكور يدير مركز يدعى البكري - بمحافظة الجيزة - مدينة 6 أكتوبر، أمام قرية الياسمين.

وتقدمت النقابة العامة العامة ببلاغ للنيابة العامة وبلاغ لوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ضد المذكور والمركز التي يعمل به.

النقابة العامة للعلاج الطبيعي

وأهابت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالمواطنين عدم التعامل مع الدخلاء والأدعياء والتأكد من كارنيه مزاولة المهنة الصادر من النقابة العامة للعلاج الطبيعي والتراخيص المكانية والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق رقم واتساب 01098887070.