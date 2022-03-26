نادية مصطفى: «معنديش منتج ولا إدارة فنية ترجعني للساحة الغنائية»

قالت الفنانة نادية مصطفى، اليوم، إن سبب غيابها الطويل عن الساحة الفنية والغنائية، هو عدم وجود إدارة إنتاجية وفنية قوية تخطط لها للعودة إلى الغناء من جديد.

نادية مصطفى: مشكلتي ليست مادية فقط

وأوضحت نادية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» سبب غيابها قائلة: «أنا موجودة في الساحة الفنية، ولكن مشكلة غيابي وعدم تقديمي أغنيات جديدة يعود إلى عدم امتلاكي لشركة إنتاج قوية قادرة على تقديم أغنية جيدة من شاعر وملحن وموزع جيدين».

وأضافت: «القصة ليست فقط في الماديات ولكن في أهمية وجود إدارة إنتاجية قوية تستطيع أن تخطط لي مستقبلي الفني، أنا لا أمتلك تلك الميزة أيضا، ونفس الأمر بالنسبة لزوجي أركان فؤاد».

نادية مصطفى: فخورة بمشاركتي في برنامج المواهب المزيكاتي

وأعربت نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن سعادتها بوجودها في برنامج المواهب الغنائية «المزيكاتي» الذي يساعد على تنمية مواهب ذوي الإعاقة في ظل وجود الفنان هاني شاكر كنقيب للمهن الموسيقية، ومن المقرر أن ينطلق بعد أيام تحت رعاية نقابة المهن الموسيقية.

نادية مصطفى تشارك في مهرجان الموسيقى العربية

يذكر أن آخر حفل غنائي لنادية مصطفى كان في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، وشاركت في تقديم مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن، وهم: جمال سلامة، وحلمي بكر، ومحمد سلطان، ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، وشاركها أيضا في الفقرة، كلا من أحمد إبراهيم، وسارة سحاب، وإيمان عبد الغني، وأحمد عفت، وأميرة أحمد، ومي حسن، وياسر سليمان، وآيات فاروق، وغادة آدم، وسوما.