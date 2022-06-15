جاستن بيبر يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بشلل في الوجه: «بتعافى تدريجيا»

كشف المغني الكندي جاستن بيبر تطورات حالته الصحية بعد أيام من إعلان إصابته الأخيرة بمتلازمة «رامزى هانت» التي تسببت له في شلل جزئي بالوجه، حيث كشف في منشور عبر حسابه على «إنستجرام»، أنه بدأ يتعافى تدريجياً من الأزمة المرضية التي يعاني منها.

وقال جاستن بيبر، البالغ من العمر 28 عاما: «أريد أن أشاركم قليلا مما أشعر به، كل يوم يصبح أفضل ومن خلال كل الانزعاج وجدت الراحة في الذي خلقني ويعرفني»، متابعا: «تذكرت أنه يعرفني جيدا، يعرف أحلك أجزائي التي لا أريد أن يعرفها أحد ويرحب بي باستمرار بين ذراعيه المحببتين، لقد منحني هذا المنظور السلام خلال هذه العاصفة الرهيبة التي أواجهها، أعلم أن هذه العاصفة ستمر لكن في غضون ذلك.. الله معي».

جاستن بيبر يعلن إصابته بشلل جزئي في الوجه

وشارك «بيبر» خبر إصابته بشلل جزئي في الوجه عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بـ«إنستجرام» في 10 يونيو الجاري، وذلك بعدما أعلن توقف جولته الغنائية مؤقتًا بسبب المرض، وخلال الفيديو كشف كيف أنه لا يستطيع تحريك جانب واحد من وجهه نتيجة متلازمة «رامزي هانت»، وأوضح أن الحالة نتجت عن عدوى فيروسية أصابت أعصاب أذنيه وسببت له الشلل.

جاستن بيبر: المرض يزداد سوءا

وكشف عن عدد من الصعوبات التي يواجهها بسبب إصابته، قائلا: «من الواضح كما ترون وجهي، أن لدىّ متلازمة تسمى متلازمة رامزي هانت، تسببت في إصابة وجهي بالشلل، وأصبح تناول الطعام أكثر صعوبة بشكل تدريجي، وهو أمر محبط للغاية، لقد فعلت كل شيء لأتحسن، لكن مرضى يزداد سوءاً.. صلوا من أجلي».

وفي مقطع الفيديو السابق، قال المغني الشاب أنه سيأخذ استراحة لفترة زمنية، ويمكن أن تتراوح فترة الشفاء من المتلازمة من بضعة أسابيع إلى أشهر حسب مدى الحالة وعوامل أخرى.