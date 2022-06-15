أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي في الكويت 24 يونيو الجاري

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي في الكويت، 24 يونيو الجاري، وروجت له عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام في وقت سابق.

ونشرت أنغام البوستر الدعائي للحفل، الذي يحمل صورتها، وعلقت عليه: «جمهوري في الكويت لقائنا يتجدد في مسرح الارينا 24 يونيو».

أزمة أنغام الصحية

وتعرضت الفنانة أنغام مؤخرا لأزمة صحية أجرت على أثرها عمليتين جراحيتين؛ الأولى في الكتف، والثانية برسغ اليد، وبعد أيام من العملية الجراحية، طمأنت أنغام، جمهورها عن حالتها الصحية من خلال «تدوينة» عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكتبت أنغام: «‏شكرًا من قلبي على كل كلمة حلوة وكل دعاء من القلب، اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم، وساعدتني، ممتنة لكل أهلي وأصحابي وأحبابي.. ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة».

أغنية لوحة باهتة

وطرحت الفنانة أنغام قبل أزمتها الصحية، أغنية لوحة باهتة، التي حققت حتى 3.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.

كلمات أغنية لوحة باهتة

وتقول كلمات أغنية لوحة باهتة:

عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش