«بول بارتي» ليلاً للسائحين بمرسى علم على أنغام الموسيقى وضوء القمر (صور)

في سابقة فريدة من نوعها للفنادق والمنتجعات السياحية، وفي أجواء أوروبية، للترفيه عن السائحين، وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم، نظم أحد المنتجعات السياحية الكبرى بالمدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، مهرجان «بول بارتي» على حمامات السباحة ليلاً، أضفى أجواء من البهجة والسرور على السائحين، الذين قاموا بالسباحة على أنغام الموسيقى ليلاً في سعادة غامرة، وعلى ضوء القمر الذي سطع في سماء المنطقة.

مهرجان «بول بارتي» على شواطئ مرسى علم

وأوضح عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ومنظم مهرجان «بول بارتي» على شواطئ مرسى علم، أن مثل هذه المهرجانات يتم تنظيمها كنوع من أنواع الترفيه والدعاية وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم مهرجانات مختلفة بصفة أسبوعية، مثل مهرجان الفواكه، ومهرجان الفوم، ومهرجان الألوان، بمشاركة السائحين الأجانب، من مختلف الجنسيات من سويسرا وبولندا والتشكيك وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا ورومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهرجان السباحة ليلاً «بول بارتي»، تم تنظيمه على أضواء القمر، تزامناً مع منتصف الشهر العربي، والذي يكون فيه القمر ساطعاً، وذلك على أنغام الموسيقى، وعمل مسابقات ترفيهية واستعراضية وفقرات ومسابقات متنوعة، لافتاً إلى أن بوفيه العشاء ضم مشويات وعصائر طازجة.

تنشيط السياحة في مرسى علم

وأكد «عثمان» أن المهرجان حظة بقبول عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم، التي بدأت تشهد انتعاشة سياحية، تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران، وجذب أسواق جديدة، ومنها السوق السلوفاكي والروماني والنمساوي، بالإضافة إلى أسواق ارتفعت منها نسبة الإشغالات بالفنادق، مثل بولندا والتشيك وألمانيا.

وأضاف أن مدينة مرسى علم تشهد رواجاً سياحياً الصيف الحالي، من السياحة الخارجية، وأيضاً السياحة الداخلية، حيث بدأت حجوزات المصريين تزامناً مع بدء إجازة العام الدراسي وقرب إجازة عيد الأضحى المبارك، متوقعاً وصول نسبة الإشغالات بالفنادق في شهر يوليو المقبل، إلى 100%، مع زيادة الطلب على الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم.