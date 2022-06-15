محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا بالأردن الجمعة المقبلة

سافر الفنان محمد رمضان، منذ قليل، إلى الأردن، استعدادا لإحياء حفلا غنائيا، الجمعة المقبلة.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو له أثناء صعوده إلى طائرتة الخاصة، قائلا: «في طريقي إلى أقوى حفلة في المملكة الأردنية الهاشمية.. جمهوري الأردني الحبيب الغالي أشوفكم على خير، وبخير الجمعة المقبلة».

استعراضات قبل الحفل

ومن المفترض، أن يجرى محمد رمضان في الأردن بروفات مكثفة عن الرقصات والاستعراضات قبل الحفل.

كليب «تنطيط» لـ محمد رمضان

وكشف الفنان محمد رمضان، منذ أيام، عن الصورة الأولى لكليب أغنية الجديدة «تنطيط»، والمقرر طرحة خلال الفترة المقبلة.

ونشر محمد رمضان صوره له من الكليب وظهر خلال الصورة يمسك سيجار في يده، وولاعة ويرتدي بورنيطة سوداء على رأسه، وعلق: «تنطيط قريبًا».

الأغنية من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبدالغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا كليب «بلالين» والذي حقق منذ الساعات الأولى من طرحه ملايين المشاهدات على «يوتيوب»، كما تصدر الكليب التريند عدة أيام متتالية.