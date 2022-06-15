التحالف الوطني يضخ 1.1 مليار جنيه في مشروعات للمواطنين في كل المحافظات

اجتمع أعضاء لجنة التمكين الاقتصادي بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بغرفة عمليات «حياة كريمة»، اليوم، لمناقشة خطة التحالف الوطني لتقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين، كأحد أهم المحاور الرئيسية التي يعمل عليها التحالف بهدف تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا، وتزويدهم بفرص عمل بهدف تأمين مصادر دخل مستدامة تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد مظلة الحماية الاجتماعية.

ضخ 1.1 مليار جنيه في صورة مشروعات

جرى تنسيق العمل بين مؤسسات التحالف لضخ نحو 1.1 مليار جنيه، في صورة مشروعات متنوعة تستهدف قطاعا كبيرا من المواطنين في جميع المحافظات المصرية.

تسليم 150 مشروعا متكاملا ومرخصا لذوي الهمم

وشهد الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، تسليم 150 مشروعا متكاملا ومرخصا لعدد من ذوي الهمم، وبصدد تسليم آلاف المشروعات الأخرى التي تستهدف المرأة المعيلة والأسر الاكثر احتياجا في باقي محافظات الجمهورية، وبناء على التكليفات الأخيرة من الرئيس للمجتمع المدني، جرى الاتفاق على التركيز في توفير فرص عمل ومشروعات تمكين اقتصادي ترتبط بملف الاستثمار في التنمية الحيوانية بغرض تحسين السلالات وتعظيم الإنتاجية في محاولة لزيادة العائد الاقتصادي، وأيضا بغرض التحسين الوراثي للسلالات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي على المدى البعيد.