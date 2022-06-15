بتكليفات رئاسية.. «حياة كريمة» تنتهي من إحلال وتجديد منازل أهالي غرب أسوان

سلمت مؤسسة حياة كريمة اليوم الأربعاء، عددا من المنازل لأهالي قرية غرب أسوان، بعد تنفيذ عمليات الإنشاء والإحلال والتجديد لتلك المنازل، التي تعرضت للضرر جراء موجة السيول الأخيرة، التي تعرضت لها المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التعامل مع الأضرار الناجمة عن أزمة السيول، التي تعرضت لها منازل أهالي أسوان.

توجيهات الرئيس السيسي لـ«حياة كريمة»

جاء ذلك عقب تكليف الرئيس السيسي، لمؤسسة حياة كريمة، خلال زيارته لقرية غرب أسوان، وهي إحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان، في نوفمبر الماضي، نتيجة موجة الطقس السيئ، حيث تفقد الرئيس، عددا من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع وقتها، لشرح من مسئولي المؤسسة، حول التدخلات العاجلة التي ستقوم بها في التعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة بأسوان بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة.

رسائل الشكر للرئيس وللمؤسسة

واستقبل أهالي قرية غرب أسوان، هذا الحدث بحفاوة بالغة، موجهين الشكر للرئيس السيسي، على اهتمامه بهم وحرصه على زيارتهم بنفسه، ووقوفه إلى جانبهم وقت الازمة، معبرين عن شكرهم وامتنانهم لمؤسسة حياة كريمة، لما تقدمه لهم من خدمات، حققت لهم الحياة الكريمة بالفعل، جاء ذلك بحضور اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، والمهندس محمد الصديق مدير القطاع الهندسي بمؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد صلاح المنسق الميداني بالمحافظة وعدد من المتطوعين بالمؤسسة.

مؤسسة حياة كريمة

استطاع الفريق الهندسي بمؤسسة حياة كريمة، الانتهاء من إحلال وتجديد البيوت، بعد إزالتها وإعادة بنائها من جديد وتشطيبها بالكامل، بداية من شهر نوفمبر الماضي، بعد تعرضها للضرر، إيمانا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجا بجميع قري ومراكز الجمهورية، لتوفير سبل الحياة الكريمة.