محافظ المنيا يناقش تصميمات الأسواق ووحدات الإطفاء في قرى «حياة كريمة»

بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع وفد الشركة الوطنية للمقاولات العامة، التصميمات الخاصة بمشروعات وحدات الإطفاء والأسواق والمواقف، بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ.

تحسين الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية

استعرض المحافظ عددا من النماذج والتصميمات لمشروعات المواقف والأسواق، وذلك لاختيار الأفضل والأنسب لقرى محافظة المنيا، ووجه بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات البدء في تنفيذ هذه المشروعات التي تتكامل مع باقي مشروعات المبادرة الرئاسية، لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.

توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المشروعات

وأعلن محافظ المنيا عن إنشاء عدد 78 مشروعا، منها 28 سوقا و30 موقف سيارات و20 وحدة إطفاء، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المرحلة الاولي التي تستهدف 192 قرية، مشيرا إلى توفير جميع الأراضي بمعرفة الوحدات المحلية لإنشاء تلك المشروعات، تمهيدا للبدء فيها.

وأكد «القاضي» أن تلك المشروعات تأتي في إطار خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالقرية، وتحقيق التنمية المستدامة.

اجتماع أسبوعي لمتابعة أعمال حياة كريمة

ويعقد محافظ المنيا اجتماعا أسبوعيا لمتابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، من خلال توصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين، لضمان حياة كريمة للمواطن المصري، وذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي جهاز التعمير، ومسئول شركة الغاز الطبيعي.