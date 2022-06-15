محافظ البحيرة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم في دمنهور

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي نظمها المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دمنهور، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة، وجمعية «شكة دبوس» الخيرية، في مكتبة مصر العامة بدمنهور، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

افتتاح سيارة مطورة للتبرع بالدم

وقام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقه المشاركون في الاحتفالية، بافتتاح سيارة التبرع بالدم الجديدة والمطورة، التي تضم أحدث الأجهزة والتقنيات بتكنولوجيا فائقة لسحب العينات من المتبرعين، والتي تراعي أعلى نسبة من التعقيم والتطهير، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

المحافظ يطلق حملة تبرع بالدم لـ«البطل عادل بدوي»

وحرص محافظ البحيرة على أن يكون أول المتبرعين بالدم في السيارة المطورة، تشجيعاً لأهالي المحافظة، للمشاركة في حملات التبرع بالدم، لما لها من أهمية كبيرة للقطاع الطبي وصحة المرضى، معلناً عن بدء حملة للتبرع بالدم ومشتقاته للكابتن عادل بدوي، أحد أبناء محافظة البحيرة، وبطل كمال الأجسام الذي يمر بوعكة صحية في الوقت الراهن.

إنقاذ الأرواح وتحسين صحة المرضى

وأكد «آمنة» أهمية التبرع بالدم، من أجل إنقاذ حياة المواطنين والمصابين، وضرورة العمل على رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بثقافة التبرع، وشدد على أهمية المشاركة في حملات التبرع بالدم، وذلك لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح، وتحسين صحة المرضى.

كما أكد اللواء هشام آمنة استمرار العمل من أجل تحقيق خطة التطوير الشاملة بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك ضمن خطة محافظة البحيرة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات، وتقديم أفضل خدمات علاجية من خلال أحدث النظم والتقنيات العالمية.

التبرع بـ3700 كيس دم في المتوسط شهرياً

وفي كلمته، أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ضرورة التبرع بالدم، باعتباره عملا إنسانيا يستهدف حماية وإنقاذ أرواح المواطنين، كما أكد وكيل صحة البحيرة أن المحافظة تشهد وفرة في كميات الدم المطلوبة للمستشفيات، وأعلن عن قيام مديرية الصحة فى عام 2021 بتوفير عدد 47 ألف كيس دم فصائل مختلفة، بالإضافة إلي المشتقات، حيث بلغ معدل التبرع بالدم حوالي 3700 كيس في المتوسط شهرياً.