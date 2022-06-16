أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-6-2022 في مصر

تعد أسعار الدواجن من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعة أسعارها باستمرار وبشكل يومي ومستمر، حرصا منهم على شراء ما يحتاجون إليه من مصادر للبروتينات بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء، وخاصة قبل عيد الأضحى المبارك، إذ يحرص العديد من المواطنين على تناولها بكثرة قبل تناول اللحوم خلال فترة العيد.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 16 يونيو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في المحال التجارية والأسواق، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

شهدت أسعار الدواجن البيضاء استقرارا في الأسواق التجارية، لتأتي بنفس الأسعار التي سجلتها على مدار الأيام القليلة الماضية، ليصل سعر طبق الفيلية من الدواجن البيضاء بين 130 و170 جنيهًا للكيلو، فيما جاء سعر الشاورما الدجاج 112 جنيهًا.

وجاء سعر الشيش طاووق اليوم الخميس ليصل إلى نحو 115 جنيهًا، فيما تراوح سعر الدبابيس ما بين 58 إلى 90 جنيهًا حسب الشركة الموردة.

وبالنسبة لسعر كيلو الأوراك اليوم وصل إلى ما بين 60 و110 جنيهات، فيما جاء سعر الدجاجة التي يصل وزنها إلى كيلو أو أقل بسعر ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، حسب الشركة، كما وصل سعر صدور دجاج مخلي بدون عظم نحو 90 جنيها.

وجاء سعر الأجنحة اليوم الخميس ليصل إلى قيمة مالية تتراوح بين 40 و 70 جنيهًا حسب متبلة أم لا، أما الكبد وقوانص الدجاح فبدأ سعر الكيلو من 60 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم الخميس، فوصل سعر الكتكوت البلدي الذي يصل عمره إلى يوم يواحد بسعر 4.5 جنيه، والساسو عمر يوم 3 جنيهات، فيما وصل سعر الفيومي نحو 5 جنيهات، والأبيض عمر يوم 7.5 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

وجاء سعر كيلو الرقاب الرومي اليوم في المحلات التجارية 65 جنيهًا، بينما الأجنحة بسعر 80 جنيهًا، كما وصل سعر الكبد والقوانص إلى 70 جنيهًا، كما وصل سعر الفلية الرومي نحو 170 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

جاء سعر فرد السمان المذبوح ومعبأ اليوم في المحلات التجارية ليصل إلى 25 جنيهًا، كما وصل سعر الجوز إلى 55 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حسب الحجم والشركة.

أسعار البط اليوم

وجاء سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلو بسعر 290 جنيهًا.