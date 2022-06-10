أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-6-2022 في مصر

نظرا لاحتوائها على البروتين بالإضافة إلى أنها خفيفة على المعدة ومذاقها جيد، وتفضيلها بالنسبة للكثيرين، فمشتقاتها المختلفة تجعل العديد من الأشخاص يحرصون على شرائها، يبحث المواطنون عن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية.

واليوم الجمعة الموافق 10 يونيو، تستعرض بوابة «الوطن» أسعار الدواجن في السوق المحلية، فضلًا عن سعر البط، والديك الرومي والكتاكيت، وفق المواقع التجارية الكبرى التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

استقر سعر طبق فيليه دجاج وزن كيلو جرام إذ سجل قيمة تراوحت بين 140 إلى 170 جنيهًا.

وسجل سعر برجر دجاج 100 جنيه، كما سجل طبق كبدة فراخ بسعر 77 إلى 97 جنيهًا، فيما وصل سعر طبق شاورما دجاج إلى 111 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدجاج

وتراوح سعر الكيلو من طبق الأجنحة بين 25 إلى 30 جنيهًا.

كما تراوح سعر دجاجة كاملة وزن 2 كيلوجرام بين 72- 75 جنيهًا.

وتراوح سعر الكيلو بين 37-38 جنيهًا، كيلو جرام من صدور دجاج بالعظم يتراوح بين 45 -55 جنيهًا.

وبلغ سعر الكيلو من الكبد والقوانص نحو 40-45 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية، من 3 إلى 7.5 جنيه، حسب تكلفة النقل؟

وسجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيهات، والفيومي 5 جنيهات، الأبيض عمر يوم 7.5 جنيه، والكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

يباع سعر الرومي الأوراك بنحو 75 جنيهًا، وجاء سعر الأجنحة بنحو 55 جنيهًا، الفيليه الرومي بنحو 120 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر بيع الفرخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم متوسط سعر 15 جنيهًا، وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها.

أسعار السمان اليوم

وتراوح جوز السمان بسعر ما بين 30 إلى 75 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط مذبوح ومنظف ومعبأ 1800 جرام بسعر 145 جنيهًا، والبط وزن 2800 جرام تقريبا نحو 250 جنيهًا.