أسعار الدواجن اليوم الأحد 12-6-2022 في مصر.. الفرخة بـ72 جنيها

ترتفع معدلات البحث يوميًا عن أسعار الدواجن ومشتقاتها مثل البانية والأوراك في الأسواق المحلية، باعتبارها واحدة من أهم الأطعمة التي تتواجد على موائد المصريين أكثر من مرة أسبوعيًا، لأنها غنية بالبروتين، كما أنها أقل من حيث التكلفة مقارنة باللحوم الحمراء.

وفي هذا السياق يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الدواجن اليوم ومشتقاتها في المحلات التجارية الكبرى والتي جاءت كالآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

استقرت أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها المعروضة في سلاسل المحلات التجارية الكبرى

- سعر طبق فلية دجاج تراوح سعر الكيلو جرام ما بين 130 و170 جنيهًا.

- شاورما دجاج بسعر 112 جنيهًا.

- برجر دجاج بنحو 100 جنيه.

- لانشون فراخ بسعر 140 جنيها.

- الشيش طاووق تراوح سعر الكيلو ما بين 80 و110 جنيهات.

- طبق دبابيس دجاج تراوح سعره ما بين 60 و80 جنيهًا للكيلو.

- طبق أوراك تراوح ما بين 60 و110 جنيهات.

- دجاجة كاملة وزن كيلو جرام، ما بين 72 و90 جنيهًا، حسب التغليف والشركة المصنعة.

- صدور دجاج مخلي بدون عظم 90 جنيها.

- طبق أجنحة تراوح ما بين 45 و55 جنيهًا.

- سعر طبق كبد وقوانص نحو 75 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية، من 3 إلى 7.5 جنيه، حسب تكلفة النقل، ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه، والساسو عمر يوم 3 جنيهات، والفيومي 5 جنيهات، الأبيض عمر يوم 7.5 جنيه.

أسعار السمان اليوم

ويباع جوز السمان في المحلات التجارية الكبرى، بسعر يتراوح ما بين 30 و65 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

ويباع البط مذبوحًا ومنظفًا ومعبأ 1800 جرام بسعر 145 جنيهًا، والبط وزن 2800 جرام تقريبا نحو 250 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

بيع الفرخ الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم متوسط سعر 15 جنيهًا، بينما الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها، بينما يباع سعر الرومي في المحلات التجارية الكبرى الأوراك بنحو 65 جنيهًا، الأجنحة بسعر 55 جنيهًا، الفليه الرومي بنحو 120 جنيهًا للكيلو.