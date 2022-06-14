أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14-6-2022 في مصر

أسعار الدواجن أمر يهم الناس بشكل يومي كما يحرصون على شراء مشتقاتها في المحال التجارية المختلفة والأسواق لذا يبحثون عن الأسعار بشكل دائم حتى يمكنها تحديد الميزانية المناسبة عند الشراء احتياجاتها الأسبوعية أو اليومية.

وفي هذا الصدد يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الدواجن اليوم ومشتقاتها في المحال التجارية الكبرى والتي جاءت كالآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

وحافظت أسعار الدواجن البيضاء على نفس الأسعار تقريبًا في المحال التجارية والأسواق، لتسجل نفس القيمة المادية منذ الأسبوع الماضي، حيث جاء سعر طبق فيليه دجاج ما بين 130 و170 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر شاورما الدجاج بسعر 112 جنيهًا.

ووصل سعر الشيش طاووق نحو 115 جنيهًا، وتراوح سعر الدبابيس ما بين 58 الى 90 جنيهًا حسب الشركة الموردة.

وتراوح سعر كيلو الأوراك ما بين 60 و110 جنيهات، وجاء سعر الدجاجة وزن كيلو أو أقل بسعر ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، حسب الشركة.

ووصل سعر صدور دجاج مخلي بدون عظم نحو 90 جنيها.

ووصل سعر البانيه إلى نحو 118 جنيهًا، والأجنحة تبدأ من 40 إلى 70 جنيهًا حسب متبلة أم لا، أما الكبد وقوانص الدجاح فبدأ سعر الكيلو من 60 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه الساسو عمر يوم 3 جنيهات، فيما وصل سعر الفيومي نحو 5 جنيهات، الأبيض عمر يوم 7.5 جنيه.

أسعار السمان اليوم

وصل سعر فرد السمان مذبوح ومعبأ في المحلات التجارية بنحو 25 جنيهًا، والجوز بسعر 55 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حسب الحجم والشركة.

أسعار البط اليوم

ووصل سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلو بسعر 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبيع كيلو الرقاب الرومي في المحلات التجارية بسعر 65 جنيهًا، بينما الأجنحة بسعر 80 جنيهًا، ووصل سعر الكبد والقوانص إلى 70 جنيهًا، كما وصل سعر الفلية الرومي نحو 170 جنيهًا.