أسعار الدواجن اليوم الإثنين 13-6-2022 في مصر

تبحث الكثيرات بشكل يومي عن أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحلات التجارية، حتى يمكنها تحديد الميزانية المناسبة عند الشراء احتياجاتها الأسبوعية أو اليومية.

وفي هذا الصدد يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الدواجن اليوم ومشتقاتها في المحلات التجارية الكبرى والتي جاءت كالآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

في المحلات التجارية والأسواق لم تتغير أسعار الدواجن البيضاء تقريبًا لتسجل نفس القيمة المادية منذ الأسبوع الماضي، حيث جاء سعر طبق فليه دجاج ما بين 130 و170 جنيهًا للكيلو، بينما شاورما الدجاج بسعر 112 جنيهًا، والشيش طاووق 115 جنيهًا، والدبابيس ما بين 58 الى 90 جنيهًا حسب الشركة الموردة.

أما كيلو الأوراك فتراوح ما بين 60 و110 جنيهات، وجاء سعر الدجاجة وزن كيلو أو أقل بسعر ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، حسب الشركة، بينما صدور دجاج مخلي بدون عظم 90 جنيها، والبانيه بسعر 118 جنيهًا، والأجنحة تبدأ من 40 إلى 70 جنيهًا حسب متبلة أم لا، أما الكبد وقوانص الدجاح فبدأ سعر الكيلو من 60 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ويفضل الكثيرون الحصول على الكتاكيت لتربيتها بدلا من شراء الدواجن، ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه، والساسو عمر يوم 3 جنيهات، والفيومي 5 جنيهات، الأبيض عمر يوم 7.5 جنيه.

أسعار السمان اليوم

وصل سعر فرد السمان مذبوح ومعبأ في المحلات التجارية بنحو 25 جنيهًا، والجوز بسعر 55 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حسب الحجم والشركة

أسعار البط اليوم

في المحلات التجارية عرضت عدة أنواع من البط لشركات مختلفة، لكن وصل سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلو بسعر 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وتنوعت مشتقات الرومي في المحلات التجارية، فبيع كيلو الرقاب الرومي بسعر 65 جنيهًا، بينما الأجنحة بسعر 80 جنيهًا، والكبد والقوانص بسعر 70 جنيهًا، بينما الفلية الرومي بسعر 170 جنيهًا.