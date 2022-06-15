النيابة تصرح بدفن طالبة لقيت مصرعها تحت عجلات القطار بالشرقية

لقيت طالبة في الصف الأول الثانوي العام مصرعها دهساً تحت عجلات القطار، بدائرة مركز فاقوس في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، والتصريح بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

مصرع طالبة دهساً تحت عجلات القطار بفاقوس

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة فاقوس، باستقبال مستشفى فاقوس المركزي فتاة تُدعى «إيمان م. م.»، طالبة بالصف الأول الثانوي العام، جثة هامدة، بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وصرحت بدفن جثة الفتاة بعد مناظرتها بمعرفة الطبيب الشرعي وبيان سبب الوفاة.

مصرع 3 أطفال غرقاً في ترعة الإسماعيلية ببلبيس

وشهدت محافظة الشرقية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مصرع 3 أطفال «شقيقين وابن خالهما»، غرقوا في ترعة الإسماعيلية المارة بدائرة مركز شرطة بلبيس، حيث تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد باستقبال مستشفى بلبيس المركزي طفلين وابن خالهما، تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة، يقيمون بمحافظة القليوبية، جثثا هامدة، إثر إصابتهم باسفسكيا الغرق في ترعة الإسماعيلية المارة بدائرة بلبيس.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بالتنسيق بين محافظتي الشرقية والقليوبية، وتمكنت من انتشال الجثامين وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي وتم التحفظ عليهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 8 في انقلاب ميكروباص على طريق العاشر

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً ثالثاً بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، كما انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.