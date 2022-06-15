وفاة مواطن داخل ديوان عام محافظة الشرقية.. «كان بيخلص ورق»

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة، داخل ديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، حيث سقط وسط الحضور مغشيا عليه أثناء إنهاء بعض الإجراءات الحكومية داخل الديوان.

بلاغ بوفاة مواطن في ديوان المحافظة

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد ورود بوفاة مواطن يددعى «عادل. أ. ح»، 68 عاما، مقيم بمركز منيا القمح، أثناء إنهائه بعض الإجراءات الحكومية، حيث سقط مغشيا عليه، وتجمع حوله عدد من الموظفين لإسعافه إلا أنه تبين أنه فارق الحياة.

نقل الجثة لمشرحة المستشفى

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار بالزقازيق، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.