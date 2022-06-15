محافظ الشرقية: تنفيذ 17 مشروعا خدميا في ههيا بتكلفة مليار و42 مليون جنيه

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية

وأضاف محافظ الشرقية، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 266 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 21 مليار و700 مليون جنيه، منهم 17 مشروعا خدميا وتنمويا بمركز ومدينة ههيا في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي - الصحة - الطرق - الأبنية التعليمية» بتكلفة مالية بلغت مليار و42 مليونا و819 ألف جنيه.

مشروعات في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي

أوضح محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ عدد 7 مشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة مالية بلغت 997 مليونا و909 ألف جنيه، شملت منها مشروع إنشاء محطة معالجة كفر دبوس بطاقة تصميمية 5 آلاف م3 / اليوم، وبتكلفة 124 مليونا و669 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 51%.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيزات إنشاء مستشفى كبد ههيا بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المنشآت الصحية.

استكمال أعمال رصف الطرق

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جاري استكمال أعمال رصف طريق (ههيا / العلاقمة) بطول 4 كم وبتكلفة 24 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 5%، وذلك لتحسين البنية التحتية للطرق وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأضاف، أنه لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية جاري تنفيذ 8 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ههيا، بتكلفة مالية بلغت 36 مليونا و910 آلاف جنيه، ما بين إنشاء جديد وإحلال جزئي وكلي وتوسعة وتعلية.