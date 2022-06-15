حياة كريمة بالقليوبية: قرية الأحراز تحولت لـ«كومباند» بسبب المبادرة

قال مصطفى السيد، منسق مبادرة «حياة كريمة» في محافظة القليوبية، إن المبادرة بدأت العمل منذ يناير 2019 عقب إعلانها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرة التركيز على قرية واحدة في القليويبة، بتكلفة 28 مليون جنيه لتنفيذ 17 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى.

مشاريع البنية التحتية

وأضافت «السيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية Extra News، أنه جرى التركيز على مشاريع الصرف الصحي والبنية التحتية والكهرباء، مبينًا أن قرية الأحراز أصحبت «كومباند متكامل» في شبين القناطر، لافتا إلى أنه مع استكمال المبادرة يجري تنفيذ 123 مشروعًا في مجال الصرف الصحي في المحافظة مع إنشاء 23 محطة معالجة و36 شبكة توصيل للمنزل، وبحلول شهر أكتوبر سيتم إنجاز المشروعات بنسبة 80%.

زيادة الوعي بالمبادرة

وأوضح منسق مبادرة «حياة كريمة» في محافظة القليوبية، أن الوعي زاد نتيجة المباردة لأنها لا تركز على الإنشاء فقط، ولكن أساسها بناء الإنسان المصري من خلال التوعية والتثقيف، بجانب إنشاء 97 مشروعًا في الأبنية التعليمية، وهذا سيقلل كثافة الطلاب داخل المدراس مع العمل على 28 مشروعًا للشباب والرياضة، وسيتم العمل في طوخ وقليوب والخانكة الفترة المقبلة.