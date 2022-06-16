سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 16-6-2022 في محلات الصاغة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزداد حفلات الخطوبة والزواج بالتزامن مع تلك المناسبة، ما يجعل المقبلين على الزواج يحرصون على متابعة أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في المحلات التجارية المختلفة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس قيمة مالية تتراوح بين 855 جنيها و859 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس إلى نحو 998 جنيهًا للبيع، و1002 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس، جاء ليسجل نحو 1141 جنيهًا للبيع، و1145 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 7984 جنيهًا للبيع، و8016 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 1141571 جنيهًا للبيع، و1145143 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022 في أسواق المال، نحو 828.98 جنيه، بما يعادل 44.18 دولار.

كما وصلت قيمة وسعر الجنيه الذهب لنحو 7737 جنيهًا، بما يعادل 412.38 دولار.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1105 جنيه، بما يعادل 58.91 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 967.15 جنيه، بما يعادل 51.55 دولار.