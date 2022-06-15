وزيرة التجارة تبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري مع منظمات الأعمال الروسية 

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة عددًا من اللقاءات مع عدد من رؤساء وممثلي مجتمع الأعمال الروسي، استهدفت استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

جاء ذلك في إطار زيارتها الحالية لمدينة سان بطرسبرج، للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي، والذي يُعقد خلال الفترة من 15-18 يونيو الجاري، وشارك في اللقاء السفير نزيه التجاري، سفير مصر بموسكو والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

لقاء مع رئيس الجانب الروسي بمجلس الأعمال المشترك

واستهلت الوزيرة سلسلة اللقاءات بعقد جلسة مباحثات مع شامل أورلوف رئيس الجانب الروسي بمجلس الأعمال المصري الروسي المشترك، تناولت خلاله أهمية تفعيل دور المجلس للحفاظ على معدلات التجارة البينية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من الجانبين، وبصفة خاصة في المجالات التي تتميز بها الدولتين بمزايا تنافسية، كما استعرض الاجتماع رغبة الجانب الروسي في تنظيم بعثات تجارية لمجتمع الأعمال إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.

لقاء مع مدير رابطة الأقاليم الابتكارية الروسية

كما عقدت جامع لقاءاً موسعاً مع مدير رابطة الأقاليم الابتكارية الروسية، فيدتوف إيفان، تناول بحث فرص التعاون بين الشركات الروسية المتواجدة بالأقاليم أعضاء الرابطة والشركات المصرية، لاسيما فى مجالات الصناعات التكنولوجية، كما استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال، خاصة أن هذه النوعية من المشروعات تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري.

وشملت سلسلة لقاءات وزيرة التجارة والصناعة لقاء مع كل من فلاديمير فلاديميروف محافظ إقليم ستافروبول الروسية، وجروديف فاسيلي وزير الاستثمار بمقاطعة سخالين، حيث تناولا بحث الاستفادة من القدرات الإنتاجية الخاصة بإنتاج الحبوب والزيوت بمقاطعة ستافروبول الروسية، وإمكانية تصدير هذه المنتجات للسوق المصري، فضلًا عن استعراض المقومات الاقتصادية لمقاطعة سخالين، وفرص وإمكانيات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين المقاطعة ومصر خلال المرحلة المقبلة.