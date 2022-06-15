منسق حياة كريمة بالإسماعيلية: الانتهاء من 90% من المشروعات الخدمية بالقنطرة

قال الدكتور محمد أنور ترك، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإسماعيلية، إن القوافل الطبية انطلقت على مستوى مراكز المحافظة ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي توفرها مبادرة حياة كريمة للمواطنين المصريين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن المحافظة شهدت زيارة قافلتين طبيتين لمركز أبوصوير بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

تعاون بين حياة كريمة وجامعة قناة السويس

وأوضح ترك، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» المذاع على اكسترا نيوز، أن هناك قافلة طبية أخرى تنطلق بالتعاون مع جامعة قناة السويس في مركز القنطرة غرب قرية النصر، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار إجراءات الحماية المجتمعية لأهالينا في قرى الريف المصري.

1500 كشف طبي بالقوافل في الإسماعيلية

وأشار ترك إلى أن جميع مراكز المحافظة تتضمن خدمات حياة كريمة، والقوافل الطبية تعمل بشكل متواصل على مستوى المراكز، وبدأت بمركزي القنطرة وأبو صوير، مشيرا إلى أن القوافل الطبية استهدفت أكثر من 1500 حالة كشف، وتم ترحيل بعضها إلى مستشفيات جامعة قناة السويس ومسشتفيات الرعاية الصحية.

وأكد منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإسماعيلية، أن القوافل الطبية بالإسماعيلية تضمنت أكثر من 10 تخصصات طبية متميزة بمشاركة سيارات وأطباء وزارة الصحة والمستشفى الجامعي والمتطوعين من قرى حياة كريمة بالإسماعيلية، مضيفا أن القوافل تتبعها حملات توعية طبية تستهدف رفع الوعي الطبي وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة والأمراض الوبائية.

وأوضح أن مركز القنطرة شرق هو المركز المدرج ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية، ويمثل 49% من مساحة المحافظة، ويجري العمل على أكثر من 16 قرية رئيسية و12 قرية فرعية و37 تابعا، وتجاوزت نسبة الأعمال حتى الآن 90% على مستوى المشروعات بالقنطرة؛ ومنها محاور مياه الشرب والصرف الصحي ولم يتبق إلا الوصلات المنزلية في بعض القرى، بالإضافة للعمل على مراكز الشباب في القرى، وكذلك رفع كفاءة المدارس وإنشاء فصول جديدة، في الوقت الذي قامت فيه المبادرة بإنشاء 4 مجمعات خدمية تتضمن خدمات البريد والتموين الشؤون الاجتماعية والوحدة المحلية والزراعية.