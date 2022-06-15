فضل شاكر يدعو للأمل في أغنية «خلينا نعيش».. فيديو

طرح الفنان فضل شاكر، أغنية جديدة تحمل اسم «خلينا نعيش»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث يدعو من خلالها إلى الأمل والتفاؤل والعيش بسلام.

أغنية خلينا نعيش، لـ فضل شاكر، من كلمات وألحان سليم أبو جودة وتوزيع علي أباظة، ومكس وماستر خالد سند، وإشراف عام إياد النقيب.

كلمات أغنية خلينا نعيش لـ فضل شاكر

وتحمل كلمات أغنية خلينا نعيش لـ فضل شاكر، طابعًا عاطفيًا ورومانسيًا، بالإضافة إلى المزاوجة بين جمال الكلمة وعذوبة الصوت والألحان، وتقول كلماتها التي جاءت باللهجة اللبنانية: «يلا ع قلبي تعا ضحكه مني طلعا روحي فيي رجعا.. برتاح خلينا نعيش ننسى اللي صار.. خلينا نعيش نكفي المشوار تحكي بعيد وبسمعك.. غايب عني وبقشعك.. ارجعلي وخليني معك.. مرتاح».

تفاصيل الألبوم الأخير لـ فضل شاكر

يذكر أن الفنان فضل شاكر، أطلق مؤخرًا «ميني ألبوم» ضم اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية، وشمل أغنيات: «بجامل ناس» و«توقعني» و«دمعة» و«عز الغياب» و«أبعد خلاص» ليحصد الـ«ميني ألبوم» إعجاب الجمهور العربي محققا ملايين المشاهدات، لكون الفنان فضل شاكر من الفنانين الأكثر استماعًا في منصات الاستماع العربية.