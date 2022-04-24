علي أباظة يتعاون مع فضل شاكر في توزيع ثلاث أغنيات جديدة تطرح قريبا

كشف الموزع الموسيقى علي أباظة، عن تعاونه مع النجم فضل شاكر في ثلاث أغنيات، الأولى تحمل اسم «خلينا نعيش»، من كلمات وألحان سليم أبوجودة، والثانية «ولدنا»، من كلمات إلياس ناصر، وألحان جورج مارديروسيان، والثالثة «وبتسال مين» كلمات غسان اسعد، وألحان جورج مارديروسيان.

وأضاف أباظة ، أنه من المقرر طرح ثلاث أغنيات خلال فترات متباعدة خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، متمنيا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند طرحها لأنها تقدم بشكل جديد ومختلف غير أعمال فضل السابقة.

تعاون بين الموزع علي أباظة والمطرب فضل شاكر

من ناحية أخري أطلق فضل مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان «العزيز»، و«ابعد خلاص»، وهما من توزيع علي اباظة من ضمن أغانى المينى ألبوم الجديد الذى طرحه مؤخرًا على فترات متقطعة، حيث بلع إجمالي الألبوم 6 أغانى طرحتها الشركة المنتجة على فترات متقاربة.

أهم أعمال الموزع علي أباظة

يذكر أن آهم أعمال الموزع علي أباظه تعاون عدد من مطربين منها لطيفة، وعبد الله الرويشد، والفنانة المغربية فدوي المالكي، ومحمد فضل شاكر، والمطرب السعودي طلال سلامة و فهد الكبيسي.