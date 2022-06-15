التموين: نتعاون مع إيطاليا لإنشاء 6 صوامع قمح حقلية بـ367 مليون جنيه

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ العلاقات الإيطالية المصرية تتميز ببعد استراتيجي كبير في جميع المجالات الاقتصادية، حيث تشارك الحكومة الإيطالية مع الحكومة المصرية ممثلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في إنشاء 6 صوامع حقلية باستثمارات تصل إلى 367 مليون جنيه، منها 4 صوامع بمحافظة الشرقية وواحدة بالمنيا، وواحدة بالمنوفية، وسعة الصومعة الواحدة 5 آلاف طن.

حوكمة تداول القمح

كما بحث وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السفير الإيطالي، مشروع حوكمة تداول القمح باستثمارات قيمتها 52 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 60%.

صوامع القمح

وأضاف اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، أنّه جرى الانتهاء من صومعتين في إطار المبادرة وهناك 4 أخرى قيد الإنشاء، موضحا أنّ نظام ميكنة تداول الأقماح يساهم في متابعة الأقماح في الصوامع والأرصدة الموجودة بها، ومتابعة الأقماح الموردة للموانئ، وصولا إلى الصوامع المنشأة.

الأمن الغذائي

من جانبه، رأى السفير الإيطالي، أنّ التعاون مهم في معالجة قضية الأمن الغذائي، وهو من ناحية أخرى موضوع مركزي للمؤتمر الوزاري بشأن الأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الذي نظمته إيطاليا في 8 يونيو الحالي.

وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي تبنى برنامج دعم لدول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، للتعامل مع آثار الحرب الروسية الأوكرانية، بمخصصات إجمالية قدرها 225 مليون يورو، يخص مصر منها 100 مليون يورو على وجه التحديد، بهدف معالجة عواقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام.