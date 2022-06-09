جونسون يعلق على حكم إعدام مرتزقين بريطانيين بأوكرانيا: قلقون للغاية

في أول تعليق على الحكم الصادر، في وقت سابق اليوم، من محكمة بجمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، التي اعترفت بها روسيا، بإعدام 3 مرتزقة أجانب بينهم بريطانيان حاربوا في صفوف القوات الأوكرانية، قالت رئاسة الوزراء البريطانية، إنها قلة للغاية من هذا الحكم، مشيرة إلى أن أسرى الحرب لا ينبغي أن يتم استغلالهم لأغراض سياسية، وذلك حسبما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي باللغة الإنجليزية.

روسيا تتوعد المرتزقة الأجانب: لن يعاملوا كأسرى حرب

وكانت روسيا توعدت المرتزقة الأجانب الذين أعلنت أوكرانيا الاستعانة بهم لصد القوات الروسية، في بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وأشارت إلى أنه لن يتم التعامل معهم كأسرى حرب، ولن يتمتعوا بالتالي بالحقوق التي تمنحهم إياها المعاهدات الدولية في هذا الشأن.

وكان مرتزقة بريطانيون في أوكرانيا، ألقي القبض عليهم من جانب روسيا، ظهروا على التلفزيون الروسي من قبل ودعوا رئيس الوزراء البريطاني للتدخل للإفراج عنهم ومبادلتهم بسجناء لدى سلطات كييف، إلا أن الرئيس الوزراء البريطاني لم يتجاوب مع هذه الدعوة.

حرب عقوبات بين روسيا وبريطانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية

وتقف بريطانيا في مقدمة أكثر الدول الغربية تشددا تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والقيادة الروسية، حيث قادت مبكرا الاتجاه لفرض عقوبات مشددة ضد روسيا ردا على هذه العملية التي تعتبرها غزوا روسيا لأوكرانيا، كما أعلنت ولا تزال تواصل دعمها أوكرانيا بالسلاح في مسعى لإلحاق الهزيمة بـ القوات الروسية.

وفي المقابل، أدرجت الخارجية الروسية، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس، ضمن قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، وذلك ردا على العقوبات البريطانية، ووصف الكرملين رئيس الوزراء البريطاني، بأنه أكثر المشاركين نشاطا في السباق ليكون معاديا لروسيا.