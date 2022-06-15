تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.. الحد الأدنى 260 درجة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي اسيوط والوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، للتقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة، للعام الدراسي 2022/ 2023.

تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

ويتم تقديم طلبات الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط الجديدة، ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو، ويستمر حتى الخميس الموافق 30 يونيو 2022، على الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، من خلال الرابط: https://ascww.ascww.org/register-in-school

260 درجة بداية تنسيق مياه أسيوط

وصرح المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه تم تحديد مجموع 260 درجة كحد أدنى للتقدم بطلب التحاق للمدرسة للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023، على أن يكون القبول بالمدرسة طبقاً لأعلى المجاميع، ووفقاً لتنسيق كل محافظة، وبعد اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية، التي تعقدها المدرسة، على أن يتم قبول الطلاب من محافظات (أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان).

تقديم طلبات الالتحاق حتى 30 يونيو

وأضاف رئيس شركة مياه أسيوط أن التقديم سوف يكون إلكترونياً على الرابط الذي تخصصه شركة المياه، بدايةً من من اليوم الأربعاء وحتى الخميس 30 يونيو، موضحاً أنه على الطالب الدخول على الرابط، وملء استمارة التقديم «الأبليكيشن» بالبيانات المطلوبة، وتشمل (الاسم والعنوان والسن في أول أكتوبر المقبل والمجموع..)، مع تحميل المستندات المطلوبة (صور المؤهل الدراسي، شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة شخصية للطالب)، وإرفاقها على الرابط في ملف واحد بصيغة (PDF).