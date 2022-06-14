مدرسة المياه بديل الثانوية العامة وتوفر فرص عمل وتدريب للطلاب

تعد مدرسة المياه أحد البدائل الهامة للثانوية العامة، والتي يلتحق بها الطلاب بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، حيث يوجد أكثر من 50 مدرسة ثانوية بديلة للثانوية العامة فضلًا عن الثانوية الفنية بتخصصاتها المختلفة، مثل الثانوي الصناعي والثانوي الزراعي والثانوي التجاري والثانوي الفندقي، ويجري التقديم للمدارس البديلة عقب الشهادة الإعدادية، وفقًا لشروط كل مدرسة، حيث يشترط لبعض منها النطاق الجغرافى للدراسين، فضلًا عن التنسيق الذي يبدأ من 250 درجة، بالإضافة إلى الإختبارات الطبية والنفسية.

4 مدارس مياه بمصر

ويوجد في مصر 4 مدارس لمياه الشرب والصرف الصحي هي مدرسة المياه والصرف الصحي فىي محافظة القليوبية، ومدرسة المياه والصرف الصحي في محافظة البحيرة، ومدرسة المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية، ومدرسة المياه والصرف الصحي في محافظة بني سويف.

شروط الالتحاق بمدرسة المياه

وتشترط مدرسة المياه للالتحاق بها أن يكون الطلاب من النطاق الجغرافي للمحافظة التي توجد بها مدرسة المياه، حاصلين على الشهادة الإعدادية كما يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للشركة، واجتياز المقابلة الشخصية، واختبارات القدرات التي تحددها مدرسة المياه وتقديم أصل شهادة الميلاد، وطلب تقديم موقع من ولي الأمر، عند إجتياز الاختبارات.

مميزات الدراسة داخل مدرسة المياه

وتوفر مدرسة المياه للطلاب فرص عمل للعديد من طلابها فضلا عن الفرص التدريبية، طوال مدة التدريب وإتاحة الإلتحاق ببعض الكليات والمعاهد الفنية عقب التخرج من مدرسة المياه، فضلا عن توفير تدريبات خارج مصر للمتميزين مما يجعل الطلاب يقبلوا على الإلتحاق بمدارس مياه الشرب والصرف الصحى.