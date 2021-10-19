حملات لتوعية طلاب مدرسة الأمل بالمنيا بفيروس كورونا والحفاظ على المياه

واصلت وحدة حقوق الإنسان، التابعة لإدارة خدمة المواطنين، بمحافظة المنيا، تنفيذ فعاليات حملات توعية الطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتطبيق الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، والتي من محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان، تزامنا مع العام الدراسي الجديد 2021- 2022، بهدف تعزيز الشعور بالانتماء ورفع الحس الوطني لدى الطلاب.

تهدف حملات التوعية إلى نشر الوعي الثقافي لدى الطلاب في العديد من المجالات، بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، ومديريتي التربية والتعليم، والصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

رفع الوعي الثقافي بمخاطر تداعيات فيروس كورونا المستجد

شملت الفعاليات، زيارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة المنيا، بهدف رفع الوعي الثقافي بمخاطر تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، إلى جانب التوعية بضرورة المحافظة على المدارس ونظافتها، كما شملت الفعاليات تنفيذ مسرحا للعرائس للتوعية بأهداف الحملة وأهمية الحفاظ على المياه.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعلن السبت الماضي، عن بدء أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الانيميا والتقزم «أمراض سوء التغذية»، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والتأمين الصحي، بجميع مراكز المحافظة.

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن أعمال المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الإبتدائي، بهدف الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، حيث تم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف، كما تم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.