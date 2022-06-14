نبيلة عبيد: سعد لمجرد صوت جميل وفنان محترم

أثارت تصريحات الفنانة نبيلة عبيد خلال الساعات القليلة الماضية برغبتها في المشاركة مع المطرب المغربي سعد لمجرد الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

وقالت نبيلة عبيد لـ «الوطن»، ما رايته من المطرب المغربي سعد د المجرد كل احترام وتقدير وعندما ظهر في أحد البرامج التلفزيونية تحدث عني بكل احترام، ومن احترامه في الحديث عني في بداية حديثه قال نبيلة عبيد ثم كرر مرة ثانية وسبق أسمي بكلمة مدام نبيلة عبيد.

وأضافت نبيلة عبيد، بالنسبة لسعد المجرد كفنان أرى أن صوته جميل وأعماله ناجحة وله جمهوره.

سعد لمجرد يتمني مشاركة نبيلة عبيد في كليب

وتحدث المطرب المغربي سعد لمجرد، في أحد اللقاءات التلفزيونية عن أمنيته أن تكون النجمة نبيلة عبيد، بطلة أحد كليباته الغنائية، وذلك ردًا على سؤال بشأن اختياره لـ3 نجمات لهذا الأمر، وانحاز بدوره لوالدته، والفنانة منى واصف، ونبيلة عبيد.

وكتبت نبيلة عبيد تعليقًا على الفيديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «الجمال عدى الكلام، وسعد لمجرد عدى بجماله وذوقه ولباقته كل الخطوط، ما يسعدني باحترامه و محبته، طبعًا أحب أكون في فيديو كليب تغني فيه، لو وجودي متوظف فنيًا، خاصة أنا ممن يحبون أغانيك، وربنا معاك دايما ويوفقك».

نبيلة عبيد تشيد بسعد لمجرد

كما نشرت نبيلة عبيد منذ فترة، عبر حسابها على «إنستجرام»، فيديو يضم مشاهد راقصة من أفلامها على أغنية المطرب المغربي، وكتبت تعليقًا على الفيديو، قائلة: «سعد لمجرد صوت جميل من المغرب العزيز، المشاهد من فيلم الراقصة والسياسي، وحشتوني، مسا الفل على عيونكم».