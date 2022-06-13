آخرهم نبيلة عبيد.. فنانون دعموا سعد لمجرد رغم اتهامه في قضايا اغتصاب

واصلت الفنانة نبيلة عبيد دعمها لسعد لمجرد، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن اختارها لتكون بطلة أحد كليباته الغنائية ردًا على سؤال خلال برنامج تليفزيوني بشأن اختياره لـ3 نجمات لهذا الأمر، وانحاز لوالدته، والفنانة منى واصف، ونبيلة عبيد.

وساندت الفنانة نبيلة عبيد من قبل، سعد لمجرد، بتداول فيديو عبر حسابها على «إنستجرام»، يضم مشاهد راقصة من أفلامها على أغنية المطرب المغربي، وكتبت تعليقًا على الفيديو، قائلة: «سعد لمجرد صوت جميل من المغرب العزيز، المشاهد من فيلم الراقصة والسياسي، وحشتوني، مسا الفل على عيونكم».

عمرو سعد وفيفي عبده أول داعمي سعد لمجرد

ولم تكن نبيلة عبيد الأولى من الفنانين الذين يدعمون سعد لمجرد خلال الفترة الأخيرة، فقد أعلن الفنان عمرو سعد دعمه لمجرد عن طريق التعليق على صورة المطرب المغربي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث كتب: «أخويا الحبيب والغالي أنا أحب فنك أنا مصري»، ووجهت الفنانة فيفي عبده دعمها لسعد لمجرد من خلال استخدام «إيموجي قلوب» على نفس الصورة.

الفنانة اللبنانية ابتسام تدعم سعد لمجرد

ونشرت الفنانة «ابتسام تسكت» دعمها لمجرد، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كتبت:«مع كامل الأسف هاد الحقد اللي وصلوا ليه بعض الناس كنسميهم أنا أعداء النجاح... بلاش توصل بهم الجرأة لتدبير فخ مفضوح فقط لأنه فنان ناجح ووصل للعالمية، المهم اللي نقدر نقول هو الله يشافيهم من الحقد والحسد اللي هما فيه».

وأضافت تسكت: «سعد لمجرد معروف بأخلاقه مهما درتو وحاولتوا وألفتوا سيناريوهات غدي يبقى في عنينا كبير، سعد أخلاقك وتربيتك تشهد عليك وكيفما تبغي الخير للغير ومتحسدش ربي عمرو غدي يخيبك والرضا الوالدين غدي يوقف معاك، كنتمني نساليو من الحقد والكراهية ونساليو من إننا نحاربو النجاح وبركا علينا من حضيني نحضيك عيشوا بسلام كلنا سعد لمجرد».

أحمد فلوكس

دعم الفنان المصري أحمد فلوكس عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، سعد لمجرد حيث نشر صورة الأخير، قائلًا: «حبيبي يا معلم، واحشني وأراك قريبًا في بلدك الثاني مصر مع جمهورك وناسك اللي بتحبك».