رحمة حسن بعد عضة الكلب: «ادعولي أبقى أحسن حقيقي»

نشرت الفنانة رحمة حسن، صورة لها، عبر «إنستجرام» عن تطورات حالتها الصحية، قائلة: «الصورة دي علشان أطمن الناس اللي سالت عليا إنشالله أبقى كويسة واحدة واحدة».

تطورات الحالة الصحية لـ رحمة حسن

وأضافت رحمة: «أنا لسة بكمل الحقن وبغير على الجرح كل يوم بس الصورة دي علشان تطمن أصحابي وكل الناس الغاليين.. شكرا جدا.. ادعولي أبقى أحسن حقيقي».

رحمة حسن تتعرض لـ«عضة كلب»

وفي أول يونيو الحالي تعرضت رحمة حسن لعضة كلب، إذ أعلنت ذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «مساء الخير إمبارح الساعة 11 بالليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت جنب البيت، وكنت ماشية على الرصيف، وكان فيه عربية بتركن جمبي عادي، فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب جيرمن شيبرد تقريبا مش متأكدة أوي، بيهجم عليا بكل قوته».

وأضافت: «طبعا حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض، حاولت أقوم وأجري وصحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضه كبيرة في منطقة حساسة، صاحبة الكلب كتر خيرها أخذتني فورا على مستشفى إمبابة أدوني حقنة تطعيم الكلب، ولسه فاضلي 4 هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة إن من امبارح الجرح بينزف دم كتير، وأنا طبعا خايفة ومصدومة وتعبانة وعندى تروم من امبارح، واللى واجعني أكتر أني مش عارفة أتصرف ازاى، خصوصا أنى اكيد مش عايزة الكلب يتأذي، بس كمان مش عاوزة أي إنسان كمان يتأذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي، أنا كنت بشوف الكلب ده دايما مع صاحبته بتمشي بيه فى الشارع جمب البيت عندي، وعلشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه».