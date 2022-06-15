محمد ثروت يدعم ابنه بعد تسجيل أول أغانيه: حلمي تحقق

حرص المطرب محمد ثروت، على دعم نجله المُخرج والمُغني أحمد ثروت، وذلك قبل ساعات قليلة من طرح أولى أغانيه، والتي تحمل اسم «وجودك فرق»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

محمد ثروت لـ ابنه: يارب تنجح بقدر الجهد اللي بتبذله في شغلك

ونشر المطرب محمد ثروت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البوستر الرسمي لأغنية وجودك فرق لـ ابنه أحمد ثروت، مُعلقًا عليها بقوله: «حلم من أحلامي إن شاء الله بيتحقق بكرة، يارب يوفقك يا حبيبي وتنجح بقدر الجهد اللي بتبذله في شغلك ويحبب فيك الناس».

طرح الأغنية الساعة السادسة مساء غد الخميس

وأعلن محمد ثروت، عن طرح أغنية وجود فرق، غدًا الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً، مُعربًا عن آماله بأن تنال إعجاب الجمهور.

أغنية وجودك فرق، من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد صقر، وتأليف وتريات أحمد حسن فكرى، وجيتار مصطفى نصر، وهندسة صوتية محمد إسماعيل.

أحمد ثروت يحتفل بزفافه

واحتفل أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت، مطلع شهر يونيو الجاري، بزفافه على لمى الشواربي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد، وخلال الحفل قدم المطرب أحمد محمد ثروت، أغنية «وجودك فرق» إهداءً لعروسته.

وحضر الحفل عدد من الفنانين والعائلة، وكان في مقدمة الحضور أحمد جمال والمنشد الديني مصطفى عاطف، بالإضافة إلى عدد من لاعبات النادي الأهلي لكرة اليد.

وقدم الفنان أحمد جمال أكثر من أغنية للعروسين، ومن بينها: «اضحكي» و«نشيد العاشقين».

وكان أحمد ثروت، قال في تصريحات سابقة، إن والده تركه لتحديد مصيره في الحياة، موضحًا: «ده خلانا عندنا جرأة، نخش الموضوع، ومعنديش مشكلة أفشل فيه بس أفضل أحاول لحد ما أوصل للطريق المظبوط، لأن بابا علمني إن النجاح دايما بيبدأ من الدائرة الأولى، لو فشلت يبقى ترتيب الموارد بتاعتك غلط، لكن لو الأساس مظبوط العوامل بتاعتك لما تتوظف صح تقدر تنجح ولو حتى بشكل بسيط».