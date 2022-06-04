نجل محمد ثروت يحتفل بزفافه على لاعبة الأهلي بحضور أحمد جمال ومصطفى عاطف

احتفل أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت بزفافه على لمى الشواربي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد، في حفل حضره عدد من الفنانين والعائلة.

لاعبات الأهلي يحضرن حفل زفاف نجل محمد ثروت

وكان في مقدمة الحضور أحمد جمال والمنشد الديني مصطفى عاطف، بالإضافة إلى عدد من لاعبات النادي الأهلي لكرة اليد.

أحمد جمال يشعل حفل زفاف نجل محمد ثروت

وقام أحمد جمال بغناء أكثر من أغنية للعروسين، ومن بينها: إضحكي ونشيد العاشقين، كما قام أحمد ثروت بالغناء أيضا.