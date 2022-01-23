محمد ثروت: مزيكا المهرجانات بترقصك في ثانية.. وفني مش بيأكل عيش

كشف الفنان محمد ثروت رأيه في الأغاني الشعبي وفن المهرجانات، وذلك خلال استضافته ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

اضطر إلى سماع أغاني المهرجانات.. وربنا مع هاني شاكر

وقال «ثروت» إنه لا يسمع أغاني المهرجانات، ولكن يضطر إلى سماعها في التكاتك، «مش بسمعها لكن بلاقيها بتطلع لنا من التكاتك، ربنا مع هاني شاكر ويقدر يتناول هذا الموضوع بالشكل اللي يحمي فن مصر، ده اللي أقدر أقوله».

وتابع: «أنا في المقام الأول يهمني الكلام، الكلام اللي بيحمل إيماءات وحشة ومعاني مش مؤدبة ومفيهاش حياء، وييجي في المرتبة التانية اللي بيغني لازم يكون عنده مقاومات الغناء، أما نوع المزيكا معنديش اعتراض عليها».

نجاح المهرجانات لأنه يخاطب الجسد

وواصل: «مفيش حاجة اسمها مهرجانات ولا علاقة لها بالأغاني، والمتعارف عليه إن المهرجان حدث ويمكن سموه كده بسبب الصخب اللي فيه والزعيق والرتم المفتعل أوي، ونجح لأنه بيخاطب الجسد، أو الجزء اللي بتقد فيه مقدار من حيائك، ده يرقصك في ثانية واحدة».

وأوضح «ثروت» أن الطرب مرتبط باللحن ويحب سماع أغاني الفنانات أنغام وأمال ماهر ومي فاروق ومروة ناجي ومحمد حماقي وتامر حسني وهيثم شاكر وعمرو دياب بالطبع.

مقدرتش أواكب غيري ومعرفتش أغني بالليل

وعن عدم استكماله مجال التمثيل، قال إنه لا يعرف سبب ذلك، «فيه حاجات كتيرة في حياتي مش عارف مكملتهاش ليه، يمكن عشان انشغلت بالمهندس ومكنش بقدر أواكب غيري، فني مش بيأكل عيش ومينفعش».

ولفت أنه لم يشارك في حفلات ليلا مثل باقي المطربين: «مكنتش بعرف أغني بالليل، ومكنش ينفع، بس دي كانت إشكالية، مكنتش عارف أعمل فيها إيه، وعمري ما كنت مطرب الدولة»، موضحا أنه غنا شعبي، «بغني شعبي بس اللي هو الشعبي بجد، يعني أغاني رشدي وعبد المطلب والعزبي وبدرية السيد وسيد حواس وأنور العسكري».