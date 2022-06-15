شقيق عادل إمام مناشدا الجمهور: «كفاية شائعات.. الزعيم بخير»

أعرب المُنتج عصام إمام، عن استياءه الشديد من تداول الشائعات حول صحة شقيقه الفنان عادل إمام، من حينٍ لآخر، وبعدها يصل إلى حد الوفاة، قائلًا: «ارحموا نفسكم.. حرام عليكم».

الزعيم يقضي وقته وسط أسرته وأحفاده

وقال المُنتج عصام إمام، لـ«الوطن»، إنّ الفنان عادل إمام، بصحة جيدة، ولم يُصاب بأي مكروه كما يزعم البعض، ويُمارس حياته بشكلٍ طبيعي، وسط أسرته وأحفاده، لافتًا إلى أنّ الشائعات التي تُطارد شقيقه تُثير مخاوف وقلق مُحبيه.

عادل إمام يواصل التحضير لفيلم الواد وأبوه

وأشار إلى أنّ عادل إمام، يواصل التحضير لفيلم «الواد وأبوه»، الذي سيجمعه بابنه الفنان محمد إمام، بينما لم يتحدد موعد انطلاق التصوير حتى الآن.

وفي سياق آخر، يترقب قطاع كبير من الجمهور، طرح فيلم «عمهم» للفنان محمد عادل إمام، حيث سيُطرح في موسم أفلام عيد الأضحى المُقبل.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار من الأكشن والإثارة والكوميديا، ووصفته الشركة المنتجة بأنه سيكون من أضخم إنتاجها، وحسب تصريحات سابقة للمنتج أحمد السبكي، بأنه سيكون من أهم الأفلام التي أنتجها.

ويضم فيلم «عمهم» عدد كبير من النجوم بخلاف محمد إمام، أبرزهم ومحمود حميدة، ومحمد سلام، وهنا الزاهد، ونرمين الفقي، ومحمد لطفي، وباسم سمرة، وسيد رجب، وميرنا نور الدين، تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي.