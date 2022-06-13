الجمهور يدعم محمد عادل إمام قبل طرح فيلم عمهم: سنغزو العالم

أبدى قطاع كبير من الجمهور، اشتياقه لمُشاهدة فيلم «عمهم» بطولة محمد عادل إمام، وذلك بعد الإعلان عن طرحه في دور السينما اعتبارًا من يوم 7 يوليو المُقبل، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المُبارك.

متابع لـ محمد إمام: إنسان متواضع

وأشادت إحدى المتابعات، بتجربة محمد عادل إمام الفنية، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «أنت فعلًا تستحق النجاح مش عشان أنت ابن فنان، لا أنت بدأت من نفسك واجتهدت وفضلت مكمل في النجاح وطورت من نفسك وعلشان كده كل الناس بتحبك؛ لأنك إنسان في كمية التواضع ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان».

فيما قال آخر لـ محمد إمام: «في انتظارك أكيد يا عمهم يا جامد.. سنغزو العالم»، كما أعرب متابع عن آماله بوصول الفيلم لمستوى عالٍ من النجاح: «إن شاء الله يكسر الدنيا ومن نجاح لنجاح يا عمهم».

أماكن عرض فيلم عمهم حول العالم

وكان محمد عادل إمام، أعلن عن طرح فيلم عمهم، في دور السينما المصرية اعتبارًا من يوم 7 يوليو المُقبل، بينما سيُعرض يوم 21 من الشهر ذاته في بعض الدول العربية والإفريقية، منهم السعودية والمغرب والإمارات والكويت، والكاميرون والجابون والبحرين وغينيا وقطر ومالي وعمان والعراق والكونغو وفلسطين والسنغال وسوريا، وجيبوتي وتونس والسودان والجزائر والأردن وأمريكا، وغيرها.

وأكد محمد إمام، أن فيلم عمهم، سيُعرض في فرنسا وإيطاليا، اعتبارًا من يوم 23 يوليو المُقبل، مُعربًا عن آماله بأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور حول العالم.