وزير الرياضة: الارتقاء بإسهامات الشباب من أهم مخرجات الجمهورية الجديدة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية لا تألوا جهدًا في سبيل الارتقاء بإسهامات الشباب والاستفادة منها، إيمانًا راسخًا بأن الشباب في شتى المجتمعات يشكل القوة والقدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف الصعوبات التي تعترض سبيل البناء ارتكازًا على طاقاتهم وعزيمتهم التي لا تلين.

تعزيز دور الشباب في شتى المجالات

وأضاف «صبحي»، خلال ختام فعاليات النسخة الثالثة من منحة «ناصر» للقيادة الدولية، أن ما نحن بصدده اليوم يمثل أحد أهم مخرجات الجمهورية المصرية الجديدة والتي تشهد نهضة شاملة في شتى المجالات وكان المكون الشبابي منها نصيًبا وافرًا فضلًا عن كون منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة تسير على هدى جهود الحكومة المصرية، لتعزيز دور الشباب في شتى المجالات.

وتابع وزير الشباب والرياضة: « لقد بلغ نجم هذا المشروع العظيم في نسخته الأولى في يونيو 2019 استهداف القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة داخل مجتعاتهم والعمل على نقل التجربة المصرية التنموية في رسوخ المؤسسات وبناء الشخصية الوطنية وفي النسخة الثانية من منحة ناصر الدولية توسعنا لتشمل القيادات الشبابية من قارتي آسيا وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى القارة الإفريقية لتهدف بذلك لخلق جيل من القيادات الشابة القادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية، ارتكازًا على التعاون والتكامل فضلًا عن اختيار القيادات الشبابية الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم».