السيسي يبحث هاتفيا مع الملك حمد بن عيسى التعاون الثنائي بين مصر والبحرين

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

علاقات متميزة وروابط وثيقة بين البلدين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين البلدين، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

التوافق على استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا

وجرى تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ جرى التوافق على استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا، ولمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.