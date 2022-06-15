أشرف صبحي: حركة ناصر الشبابية ساندت القارة الأفريقية طوال تاريخها

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن منحة «ناصر» للقيادة الدولية، انبثقت عنها حركة ناصر الشبابية التي تتواجد في عدة دول أفريقية تتبنى المبادئ التي أقرها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية وتدعوا إلى الوحدة والتضامن بين الشعوب الأفريقية والشعوب الصديقة التي ساندت القارة الأفريقية طوال مسيرتها التاريخية الحافلة بالعطاء والتضحية، كما أن الأمم المتحدة أطلقت في 12 سبتمبر 2019، يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

وأضاف «صبحي»، خلال فعاليات ختام النسخة الثالثة من منحة «ناصر» للقيادة الدولية، أن المنحة في نسختها الثالثة إلى تسليط الضوء على دور الشباب في تطوير تعاون الجنوب- جنوب في ظل عالم متغير بوتيرة سريعة وكيفية تطوير هذا التعاون من خلال الشباب كآلية مؤثرة ومستدامة مع التركيز على دور المرأة لذلك جاء شعار المنحة هذا العام «تعاون الجنوب جنوب وشباب عدم الانحياز» وهي بذلك تُعد أهم أحد الأمثلة على التعاون والتشابك بين دول الجنوب كأحد أهداف التنمية المستدامة 2023.